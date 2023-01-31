Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 22.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikadaki Karagümrük atağında Kazım Kazım, savunma arkasında Borini'yi topla buluşturdu. Borini'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ozdoev, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1
52. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Masuaku ortayı yaptı. Ön direkte bulunan Muleka'nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
74. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Shukurov'un sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top Tayfur Bingöl'den döndü.
81. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Dele Alli topu kale sahasına çevirmek istedi, Karagümrük savunması meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
90. dakikada Borini'nin sol çaprazdan uzak köşeye doğru yaptığı sert vuruşta, kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Emin Tuğral, Esat Sancaktar
Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi (Salih Dursun dk. 90+6 ?), Rayyan Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Bertolacci (Shukurov dk. 69), Matteo Ricci, Ozdoev (Sofiane Feghouli dk.90+6 ?), Colley (Burak Kapacak dk. 89 ?), Borini, Kazım Kazım (Mbaye Diagne dk. 69)
Yedekler: Viviano, Bruno Rodrigues, Kerim Frei, Lawrence Nicholas, Adnan Uğur,
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Beşiktaş: Mert Günok, Valentin Rosier,Welinton, Tayyip Talha Sanuç (Nkoudou dk.73 ?), Masuaku, Gedson Fernandes, Tayfur Bingöl, Redmond (Romain Saiss dk. 46), Dele Alli, Cenk Tosun, Aboubakar (Jackson Muleka dk. 46)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Atiba Hutchinson, Emrecan Uzunhan, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Berkay Vardar, Umut Meraş
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Cenk Tosun (dk. 33) (Beşiktaş), Ozdoev (dk. 49) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Biraschi (Fatih Karagümrük), Gedson Fernandes (Beşiktaş)