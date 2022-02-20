Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - DG Sivasspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 26.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında DG Sivasspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, Fabio Borini'nin 68. dakikada penaltıdan attığı golle karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ceza alanına yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Fajr'ın meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra çektiği şutu kaleci Vivano kornere çeldi.
66. dakikada Borini'nin ceza sahasına girmeden çektiği sert şut savunma Uğur Çiftçi'nin eline çarptı. Hakem Mert Güzenge, VAR'da pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.
68. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Borini, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. 1-0
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Mert Güzenge, Serkan Çimen, İlker Takpak
Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Luckassen, Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Lucas Biglia, Emre Mor (Salibur dk. 87 ?), Fabio Borini (Balkovec dk. 90+2 ?), Bistrovic, Jimmy Durmaz (Adnan Uğur dk. 87 ?), Ahmed Musa (Levent Mercan dk. 79)
Yedekler: Muzaffer Cem Kablan, Utku Yuvakuran, Jure Balkovec, Alparslan Erdem, Samed Onur, Hakan Akgül, Bahattin Demircan
Teknik Direktör: Volkan Demirel
DG Sivasspor: Muammer Yıldırım, Erdoğan Yeşilyurt, Dimitris Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Isaac Cofie (Konate dk. 74), Pedro Henrique (Kerem Atakan Kesgin dk. 74), Jorge Felix (Hakan Arslan dk. 56), Fajr (Camara dk. 89 ?), Gradel, Kayode
Yedekler: Ali Şaşal Vural, Emre Satılmış, Aaron Appindangoye, Ziya Erdal, Özkan Yiğiter, Sefa Yılmaz
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gol: Borini (dk. 68 pen.) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Isaac Cofie, Uğur Çiftçi, Gradel, Kerem Atakan, Rıza Çalımbay (Teknik Direktör) (DG Sivasspor), Jimmy Durmaz, Burak Bekaroğlu (Karagümrük)