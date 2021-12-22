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Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 18.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


29. dakikada sağ kanattan Nazım Sangare'nin ortasında ceza sahası içinde Adnan Uğur'dan seken topu alan Mesut Özil'in penaltı noktası üzerinde vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı çeldi.


31. dakikada sağ kanattan Ahmed Musa'nın ara pasında defansın arkasına sarkan Pesic'in ceza sahası içine girip kaleci Berke Özer ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


37. dakikada ceza sahası içinde Pelkas'ın vuruşunda Burak Bekaroğlu'nun eline çarpan topta hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyonda Burak direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.


38. dakikada penaltı pozisyonuna itiraz eden Caner Erkin kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.


40. dakikada penaltıda topun başına geçen Mesut Özil meşin yuvarlağı kaleci Viviano'nun solundan ağlara gönderdi. 1-1



Stat: Atatürk Olimpiyat


Hakemler: Erkan Özdamar, Bahattin Duran, İbrahim Çağlar Uyarcan


Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Hedenstad, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Lucas Biglia, Adnan Uğur, Andrea Bertolacci, Ahmed Musa, Yann Karamoh, Aleksandar Pesic


Yedekler: Utku Yuvakuran, Balkovec, Luckassen, Erhun Öztümer, Jimmy Durmaz, Emre Mor, Efe Tatlı, Salibur, Fabio Borini, Salih Dursun


Teknik Direktör: Volkan Demirel


Fenerbahçe: Berke Özer, Nazım Sangare, Kim Min-jae, Attila Szalai, Filip Novak, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Dimitrios Pelkas, İrfan can Kahveci, Mesut Özil, Enner Valencia


Yedekler: Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Diego Rossi, Serdar Dursun, Luiz Gustavo, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya, Miha Zajc, Miguel Crespo, Burak Kapacak


Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle


Goller: Aleksandar Pesic (dk. 31) (Fatih Karagümrük), Mesut Özil (dk. 40 pen.) (Fenerbahçe)


Kırmızı kartlar: Burak Bekaroğlu (dk. 37), Caner Erkin (dk. 38) (Fatih Karagümrük)

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