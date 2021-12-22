Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 18.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaştı. 38. dakikadan itibaren 9 kişi oynayan Karagümrük, mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi.
56. dakikada ceza sahası dışı sol tarafında bulunan Pelkas'ın ara pasında sol taraftan ceza sahası içine hareketlenen Mert Hakan Yandaş'ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.
71. dakikada Sosa'nın pasında ceza sahası dışı sağında topu alan Nazım Sangare'nin ceza sahası içine girer girmez vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi.
76. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Viviano'da kaldı.
83. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Enner Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Viviano'da kaldı.
90+2. dakikada ceza sahasının sağ tarafından Mesut Özil'in ortasında arka direkte topla buluşan Enner Valencia'nın kafa vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı kontrol etti.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Erkan Özdamar, Bahattin Duran, İbrahim Çağlar Uyarcan
Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Hedenstad, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Lucas Biglia, Adnan Uğur (Erhun Öztümer dk. 74), Andrea Bertolacci (Luckassen dk. 46), Ahmed Musa (Salibur dk. 82 ?), Yann Karamoh (Balkovec dk. 46), Aleksandar Pesic (Jimmy Durmaz dk. 61)
Yedekler: Utku Yuvakuran, Emre Mor, Efe Tatlı, Fabio Borini, Salih Dursun
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Fenerbahçe: Berke Özer, Nazım Sangare, Kim Min-jae, Attila Szalai, Filip Novak, Jose Sosa (Miha Zajc dk. 78), Mert Hakan Yandaş, İrfan can Kahveci (Diego Rossi dk. 86 ?), Dimitrios Pelkas (Serdar Dursun dk. 63), Mesut Özil, Enner Valencia
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya, Miguel Crespo, Burak Kapacak
Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle
Goller: Aleksandar Pesic (dk. 31) (Fatih Karagümrük), Mesut Özil (dk. 40 pen.) (Fenerbahçe)
Kırmızı kartlar: Burak Bekaroğlu (dk. 37), Caner Erkin (dk. 38) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Adnan Uğur (Fatih Karagümrük), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)