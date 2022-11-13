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Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Gaziantep Futbol Kulübü: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 14.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük, iç sahada Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı Gaziantep Futbol Kulübü'nün 2-1'lik üstünlüğü ile noktalandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Borini'nin şutunda kaleci Günay meşin yuvarlağı oyu alanına çeldi. Dönen topu önünde bulan Jimmy Durmaz'ın sert şutunda kaleci Günay topu kornere gönderdi.


13. dakikada sağ taraftan Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Ertuğrul'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


20. dakikada sağ taraftan Maxim'in kullandığı kornerde Sagal'ın yaptığı kafa vuruşunda uzak direk dibinden kaleci Viviano topu çıkardı. Dönen topa direk dibinde Figueireido'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2


32. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Borini'nin yaptığı ortada arka direkte Baniya'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2



Stat: Atatürk Olimpiyat


Hakemler: Mustafa Kürşat Filiz, Abullah Bora Özkara, Murat Altan


Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Baniya, Dresevic, Salih Dursun, Jimmy Durmaz, Lawrence, Colley, Kouassi, Ozdoev, Borini


Yedekler: Batuhan Şen, Burak Kapacak, Ricci, Kerim Frei, Samed Onur, Levent Mercan, Efecan Mızrakçı, Adnan Uğur, Diagne, Colin Kazım Richards


Teknik Direktör: Andrea Pirlo


Gaziantep Futbol Kulübü: Günay Güvenç, Ertuğrul Ersoy, Jevtovic, Arda Kızıldağ, Kitsiou, Tosca, Merkel, Hanousek, Sagal, Maxim, Figueiredo


Yedekler: Mustafa Bozan, Djilobodji, Halil İbrahim Pehlivan, Ömürcan Artan, Abdulkadir Parmak, Mirza Cihan, Markovic, Veliu, Pekhart, Mustafa Eskihellaç


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Ertuğrul Ersoy (dk. 13), Figueireido (dk. 20) (Gaziantep Futbol Kulübü), Baniya (dk. 32) (Fatih Karagümrük)


Sarı kart: Jevtovic (Gaziantep Futbol Kulübü)

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