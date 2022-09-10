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Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Giresunspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 6.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük, Giresunspor'u ağırladı. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


72. dakikada ceza sahası içinde Murat Cem, Ozdoev'in müdahalesi sonucunda yerde kaldı. 74. dakikada hakem Erkan Özdamar, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi.


75. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Bajic'in şutunu kaleci Viviano oyun alanı içine çeldi. Dönen topu tekrar önünde bulan Bajic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1


88. dakikada Burak Kapacak'ın sağ taraftan ortasında Kouassi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onurcan'da kaldı.


90+2. dakikada Caner Erkin'in sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Diagne'nin kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-1



Stat: Atatürk Olimpiyat


Hakemler: Erkan Özdamar, Ali Saygın Ögel, Mustafa Sönmez


Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Baniya, Dresevic, Caner, Ozdoev (Burak Kapacak dk. 80 ?), Shukurov, Jimmy Durmaz (Ricci dk. 80 ?), Colley (Kouassi dk. 58), Borini, Diagne


Yedekler: Batuhan, Emir, Caulker, Burak Bekaroğlu, Kerim Frei, Levent Mercan, Lawrence


Teknik Direktör: Andrea Pirlo


Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Mejia (Görkem dk. 57), Serginho, Eguskiza (Murat Cem dk. 70), Savicevix (Kuwas dk. 71), Bajic (Sergen dk. 85 ?)


Yedekler: Ferhat, Faustin, Kadir, Şahin, Doğan, Rahmetullah


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Goller: Bajic (dk. 75) (Giresunspor), Diagne (dk. 90+2) (Karagümrük)


Sarı kartlar: Colley, Salih Dursun, Ozdoev (Karagümrük), Mejia, Campuzano, Alper (Giresunspor)

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