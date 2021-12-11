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Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - İH Konyaspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 16.

Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İH Konyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 berabere bitti.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


12. dakikada Burak Bekaroğlu'nun savunmanın arkasına doğru gönderdiği ara pasına hareketlenen Pesic, rakibinin müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı kaptı ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu net bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-0


29. dakikada Hedenstad'ın kaptırdığı toptu Cikalleshi, Bytyqi'ye aktardı. Soldan son çizgiye inen bu futbolcunun penaltı noktasına çıkardığı pasta Rahmanovic düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-1


35. dakikada Biglia'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Jimmy Durmaz, uzaktan şansını denedi. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



Stat: Atatürk Olimpiyat


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Abdullah Bora Özkara, Hakan Yemişken


Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Luckassen, Burak, Balkovec, Biglia, Jimmy Durmaz, Emre Mor, Karamoh, Bertolacci, Pesic


Yedekler: Utku, Ahmed Musa, Erhun, Efe Tatlı, Tunay, Vato, Adnan, Zukanovic, Caner, Baniya


Teknik Direktör: Francesco Farioli


İH Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Serdar, Bytyqi, Rahmanovic, Cikalleshi


Yedekler: Erten, Adil, Anicic, Ahmed Hassan, Çekici, Alper, Barış, Mpoku, Michalak, Ekrem


Teknik Direktör: İlhan Palut


Goller: Pesic (dk. 12) (Fatih Karagümrük), Rahmanovic (dk. 29) (İH Konyaspor)

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