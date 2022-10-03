Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı)

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında İstanbulspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar:

8. dakikada Caner Erkin'in sol taraftan kullandığı kornerde Caulker'in kafa vuruşu az farkla kalenin solundan auta çıktı.

37. dakikada Colley'in sağ taraftan açtığı ortada Ozdoev kafa ile topu içeri çevirdi. Arka direkte topa düzgün bir kafa vuruşu yapan Mbaye Diagne, kalecinin sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımını öne geçirdi. 1-0

40. dakikada Fatih Karagümrük atağında Kouassi sol taraftan rakip savunma oyuncusunu çalımlayarak ceza sahası içine girdi ve şutunu çekti. Meşin yuvarlak yan ağlarda kalarak auta çıktı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Şansalan, Yusuf Bozdoğan, Özgür Ertem

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Biraschi, Caulker, Caner Erkin, Dresevic, Jimmy Durmaz, Ozdoev, Ebrima Colley, Kouassi, Diagne

Yedekler: Batuhan Şen, Emir Tintiş, Kerim Frei, Fabio Borini, Samed Onur, Levent Mercan, Burak Kapacak, Anwan, Adnan Uğur, Burak Bekaroğlu

Teknik Direktör: Andrea Pirlo

İstanbulspor: Jensen, Okan Erdoğan, Mehremic, Duhan Aksu, Oğuzhan Berber, Melih Kabasakal, Muhammer Sarıkaya, Ali Yaşar, Jetmir Topalli, Emir Kaan, Sindrit Guri

Yedekler: Alp Arda, Mehmet Yeşil, Abazaj, İbrahim Yılmaz, Rroca, Aldin Cajic, Raymond Owusu, Ethemi, Ologo, Kaan Bağış

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Gol: Mbaye Diagne (dk.37) (Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Emir Kaan (İstanbulspor)