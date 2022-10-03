Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - İstanbulspor: 2 (Maç sonucu)

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında İstanbulspor'u konuk etti. Müsabaka konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Duhan Aksu'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda İbrahim Yılmaz rakibini ekarte ederek yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı. Top kaleci Viviano'da kaldı.

69. dakikada İstanbulspor atağında Muammer Sarıkaya'nın sol taraftan açtığı ortaya iyi yükselen oyuna sonradan giren Rroca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

74. dakikada sol taraftan savunma arkasına sarkan Ethemi topla buluştu. Makedon oyuncunun içeri çevirdiği topa Topalli'nin kayarak vuruşu sonrası meşin yuvarlak kaleci Viviano'nun sağından filelere gitti. 1-2

80. dakikada İstanbulspor atağında İbrahim Yılmaz'ın uzaktan sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

85. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan oyuna sonradan giren Burak Kapacak'ın sert şutunu kaleci Jensen zorlukla kornere çeldi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Şansalan, Yusuf Bozdoğan, Özgür Ertem

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun (Levent Mercan dk. 73), Biraschi, Caulker, Caner Erkin, Dresevic, Jimmy Durmaz (Burak Kapacak dk. 78), Ozdoev, Ebrima Colley (Kerim Frei dk. 61), Kouassi (Fabio Borini dk. 78), Diagne

Yedekler: Batuhan Şen, Emir Tintiş, Samed Onur, Anwan, Adnan Uğur, Burak Bekaroğlu

Teknik Direktör: Andrea Pirlo

İstanbulspor: Jensen, Okan Erdoğan, Mehremic, Duhan Aksu, Oğuzhan Berber, Melih Kabasakal (Rroca dk. 46), Muhammer Sarıkaya, Ali Yaşar (Mehmet Yeşil dk. 46), Jetmir Topalli (Aldin Cajic dk. 84 ?), Emir Kaan (Ethemi dk. 72), Sindrit Guri (İbrahim Yılmaz dk. 46)

Yedekler: Alp Arda, Abazaj, Raymond Owusu, Ologo, Kaan Bağış

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Goller: Mbaye Diagne (dk.37) (Fatih Karagümrük) Rroca, Topalli (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Viviano, Mbaye Diagne (Fatih Karagümrük) Emir Kaan, Rroca (İstanbulspor)