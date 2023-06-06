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Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 38.

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


14. dakikada Ozdoev'in savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Lobzhanidze, topla birlikte sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun soluna çekip ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta uzak köşeden meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0


28. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta sol kanatta topla buluşan Levent Mercan, ceza sahasına girdi. Levent'in içeri çevirdiği topu kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın müdahalesi sonrası önünde bulan Lobzhanidze, gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.


36. dakikada sağ taraftan Ozdoev'in yaptığı ortada ceza sahası içi sol çaprazda iyi yükselen Diagne'nin uzak köşeye yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.


39. dakikada sol tarafta topla buluşan Kerim Frei, rakibini geçip ceza sahasına girdi. Frei'in pasında topla buluşan Ozdoev, bekletmeden ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul'un müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.



Stat: Nef


Hakemler: Burak Şeker, Hakan Yemişken, Murat Şener


Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Davide Biraschi, Rayyan Baniya, Ibrahim Dresevic, Levent Mercan Andrea Bertolacci, Magomed Ozdoev, Otaberk Shukurov, Saba Lobzhanidze, Kerim Frei, Mbaye Diagne


Yedekler: Muzaffer Kablan, Bruno Rodrigues, Adem Ljajic, Kazım-Kazım, Samed Onur, Nicholas Lawrence, Salih Dursun, Adnan Uğur, Sofiane Feghouli, Brahim Darri


Teknik Direktör: Alparslan Erdem


Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Fabiano de Souza, Ryan Donk, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Aytaç Kara, Ramon Malsa, Mamadou Fall, Valentin Eysseric, Mounir Chouiar, Stephane Bahoken


Yedekler: Erdem Canpolat, Ramazan Özkanlı, Tunay Torun, Ahmet Engin, Taylan Aydın, Berat Kalkan, Florent Hadergjonaj, Ali Demirel


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Gol: Saba Lobzhanidze (dk. 14) (Fatih Karagümrük)


Sarı kart: Andrea Bertolacci (Fatih Karagümrük)

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