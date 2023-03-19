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Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 26.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


14. dakikada Serdar Gürler'in sol taraftan kullandığı kornerde, ön direkte Figueiredo'nun yaptığı kafa vuruşunda Diagne'nin müdahalesiyle meşin yuvarlak tekrar kornere gitti.


17. dakikada sol taraftan yapılan ortada ceza sahasında Figueiredo'nun kafayla yükselttiği topa Aleksic'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.


34. dakikada Aleksic'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Figueiredo, yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.


42. dakikada savunma arkasına atılan pasta Keny kafayla ceza sahası dışına Figueiredo'ya indirdi. Figueiredo'nun ortasında ceza sahası içinin sol tarafında topla buluşan Serdar Gürler bekletmeden kafa ile pasını Aleksic'e aktardı. Müsait pozisyondaki Aleksic kale önünde düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1


45+2. dakikada ceza sahası sağ çaprazında Keny'nin müdahalesiyle Borini yerde kaldı. Maçın hakemi Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi.


45+4. dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Borini, kaleciyle topu ayrı köşelere gönderdi. 1-1



Stat: Atatürk Olimpiyat


Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Tuğberk Curbay, Özgür Ertem


Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Rayyan, Dresevic, Levent Mercan, Bertolacci, Ricci, Shukurov, Colley, Borini, Diagne


Yedekler: Muzaffer Kablan, Rodrigues, Lobjanidze, Ljajic, Kerim Frei, Burak Kapacak, Lawrance, Ozdoev, Salih Dursun, Feghouli


Teknik Direktör: Andrea Pirlo


Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Keny, Serdar Gürler, Aleksic, Figueiredo


Yedekler: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Batuhan Çelik, Szysz, Berkay Özcan, Muhammet Arslantaş, Efe Koyuncu, Okaka, Berkay Aydoğmuş, Caner Erkin


Teknik Direktör: Emre Belözoğlu


Goller: Borini (dk. 45+4 pen.) (Fatih Karagümrük), Aleksic (dk. 42) (Başakşehir)


Sarı kartlar: Rayyan (Fatih Karagümrük), Duarte (Başakşehir)

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