Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 24.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada Bertolacci'nin ara pasında ceza sahası içi penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Diagne'nin bekletmeden yerden vuruşunda kaleci Ali Şaşal topun sahibi oldu.
19. dakikada Caicedo'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Arslan'ın sert şutunda kaleci meşin yuvarlak yandan auta gitti.
27. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Saiz'in içeri yaptığı ortada arka direkte Caicedo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1
45+4. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Borini'nin yerden ortasında kale önünde Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ümit Öztürk, Aleks Taşçıoğlu, Osman Gökhan Bilir
Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Baniyya, Dresevic, Levent Mercan, Bertolacci, Ricci, Ozdoev, Colley, Borini, Diagne
Yedekler: Viviano, Rodrigues, Salih Dursun, Lobjanidze, Ljajic, Kerim Frei, Adnan Uğur, Feghouli, Kazım, Shukurov
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie, Charisis, Saiz, Gradel, Caicedo
Yedekler: Muammer Yıldırım, Alaaddin Okumuş, Camara, Keita, Ziya Erdal, N'jie, Emre Gökay, Mehmet Albayrak, Ahmed Musa, James
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Caicedo (dk. 27) (Sivasspor), Diagne (dk. 45+4) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Borini (Fatih Karagümrük), Goutas (Sivasspor)