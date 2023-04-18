Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Ümraniyespor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 30.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük, Ümraniyespor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 2-1'lik skorla Karagümrük'ün üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Diagne'nin kafayla attığı pasta, savunmada Onur Atasayar'ın uzaklaştıramadığı top Borini'nin önünde kaldı. Borini, ceza sahasına girip yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer'in müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.
27. dakikada sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte iyi yükselen Rayyan'ın kafa vuruşunda top yakın direkten geri döndü. Dönen topa Rayyan, sağ çizgiden tekrardan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direkten oyun alanına geri döndü.
30. dakikada Avonou'nun pasında ceza sahası dışı sol çaprazında Sekidika topla buluştu. Bu oyuncunun pasında ceza sahası içinde Kayode, karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Viviano'nun müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.
34. dakikada Avounou'nun ceza yayı üzerinden sağ ayağıyla yaptığı vuruşta ceza sahası içinde meşin yuvarlak Shukurov'un eline çarptı ve hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.
36. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Umut Nayir, sağ ayağıyla sert vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
45+1. dakikada Levent Mercan'ın sol taraftan yerden ortasında ceza sahası için sol çaprazda topla buluşan Lobjanidze, rakibini çekip sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
45+5. dakikada Biraschi'nin kullandığı taç atışında ceza sahası içinde Glumac'ın Diagne'ye yaptığı müdahale sonucunda, VAR'a giden hakem Ali Şansalan pozisyonu inceledi ve penaltı noktasını gösterdi.
45+6. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Borini, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi. 2-1
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Bilal Gölen
Fatih Karagümrük: Batuhan Şen (Viviano dk. 25), Biraschi, Rayyan, Dresevic, Levent Mercan, Shukurov, Ozdoev, Bertolacci, Lobjanidze, Borini, Diagne
Yedekler: Rodrigues, Ljajic, Kerim Frei, Kazım-Kazım, Colley, Burak Kapacak, Lawrence, Salih Dursun, Feghouli
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Ümraniyespor: Berke Özer, Glumac, Avounou, Epureanu, Geraldo, Kartal Kayra, Gheorghe, Onur Atasayar, Kayode, Sekidika, Umut Nayir
Yedekler: Orkun Özdemir, Lenjani, Mustafa Eser, Serkan Göksu, Onur Ayık, Oğuz Gürbulak, Fatih Şanlıtürk, Bettaieb, Mrsic, Popov
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Lobjanidze (dk. 45+1 ), Borini (dk. 45+6 pen.) (Fatih Karagümrük), Umut Nayir (dk. 36 pen.) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Shukurov, Diagne (Fatih Karagümrük), Glumac, Kayode (Ümraniyespor)