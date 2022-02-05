Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 24.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşı karşıya geldiği Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Borini'nin sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ertaç kornere çeldi.
63. dakikada sağ çaprazdan Caner'in kullandığı serbest vuruşta içeri çevirdiği topa kale önünde Salih'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Özgür Ertem
Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Biraschi, Luckassen (Burak Bekaroğlu dk. 75), Caner Erkin, Bistrovic (Jimmy Durmaz dk. 75), Biglia, Emre Mor (Levent Mercan dk. 87 ?), Ahmed Musa (Adnan Uğur dk. 75), Toure, Borini
Yedekler: Utku Yuvakuran, Samed Onur, Serhat Ahmetoğlu, Alpaslan Erdem, Hakan Akgül, Burak Bekaroğlu, Zukanovic
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Zeffane, Sadık Çiftpınar, Campi, Azubuike, Hafez, Mustafa Eskihellaç (Adem Büyük dk. 60), Donsah (Kenan Özer dk. 60), Aabid, Chouir (Mert Miraç Altıntaş dk. 67), Dicko
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Ahmet Eyüp Türkaslan, Awuku, Haddadi, Muhammed Sarıkaya, Buğra Çağıran, Nshimirimana
Teknik Direktör: Marius Şumudica
Gol: Salih Dursun (dk. 63) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Donsah, Campi, Kenan Özer, Adem Büyük (Yeni Malatyaspor), Bistrovic, (Fatih Karagümrük)