Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 34.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük, Vodafone Park'ta konuk ettiği Adana Demirspor'a 3-2 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada orta yuvarlaktan Belhanda'nın pasıyla topla buluşan Yusuf Sarı, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun son çizgiye inerek yerden sert ortasında Cherif Ndiaye, altıpas üzerinden topu filelere gönderdi. 1-1
58. dakikada Borini'nin ceza sahası içi sol çaprazdan pasında topla buluşan Lobjanidze, bekletmeden şutunu atarken kaleci Ertaç gole izin vermedi.
60. dakikada sağ taraftan Yusuf Sarı'nın kullandığı köşe vuruşu sonrası ceza sahası içinde topa iyi yükselen Semih Güler kafayı vururken meşin yuvarlak uzak direkten az farkla dışarı gitti.
76. dakikada Yusuf Sarı ceza sahası içi sol çaprazda bulunan Belhanda'ya pasını aktardı. Belhanda'nın pasını bekletmeden kaleye gönderen Onyekuru'nun şutunda top ağlara gitti. 1-2
80. dakikada Feghouli'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Colley, uzak direğe yerden ortasında Mbaye Diagne meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2
84. dakikada Yusuf Sarı, sağ çaprazdan ceza sahası içine girerek yerden sert ortasında Dresevic, ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. 2-3
85. dakikada Colley'in ceza sahası içi sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Ertaç topu kontrol edemezken, uzak direğin dibinden kornere çıktı.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Ogün Kamacı
Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Davide Biraschi, Rayyan Baniya, Ibrahim Dresevic, Levent Mercan, Sofiane Feghouli (Adem Ljajic dk. 81 ?), Otabek Shukurov (Lawrence Nicholas dk. 72), Magomed Ozdoev, Saba Lobjanidze (Ebrima Colley dk. 71), Fabio Borini (Kerim Frei dk. 84 ?), Mbaye Diagne
Yedekler: Emiliano Viviano, Bruno Rodrigues, Kazım Kazım, Burak Kapacak, Salih Dursun, Adnan Uğur
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson (İsmail Çokçalış dk. 78), Jorge Morel, Semih Güler, Kevin Rodrigues, Yusuf Sarı (Furkan Soyalp dk. 90 ?), Gökhan İnler (Emre Akbaba dk. 69), Papa Ndiaye, Akintola (Onyekuru dk. 70), Cherif Ndiaye, Younes Belhanda (Gulbrandsen dk. 90 ?)
Yedekler: Karacic, Abdurrahim Dursun, Manev, Yusuf Erdoğan, Mert Çetin
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Goller: Fabio Borini (dk. 44), Mbaye Diagne (dk. 80) (Fatih Karagümrük), Cherif Ndiaye (dk. 51), Onyekuru (dk. 76), Dresevic (dk. 84 k.k.) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Gökhan İnler, Yusuf Sarı (Adana Demirspor), Otabek Shukurov, Rayyan Baniya, Ibrahim Dresevic, Magomed Ozdoev (Fatih Karagümrük)