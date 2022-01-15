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Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 21.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Ev sahibi ekip Pesic ve Salih Dursun'un golleriyle karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada Tyler Boyd'un sağdan yaptığı ortada Salih Dursun ters bir kafa vuruşu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla yandan kornere çıktı.


73. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Pesic, müsait pozisyondaki Bistrovic'e gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan bu futbolcunun şutunda Gökhan Akkan topu kornere gönderdi.


75. dakikada Bistrovic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Pesic, arka direkte müsait pozisyondaki Salih Dursun'u gördü. Bu oyuncu topu filelere göndererek farkı 2'ye çıkardı. 2-0


77. dakikada Rizespor'un soldan yaptığı atakta rakibine yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartını gören Zukanovic kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Stat: Atatürk Olimpiyat


Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Tuğberk Curbay


Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Adnan Uğur, Emre Mor (Bitsrovic dk. 60), Borini (Alparslan dk. 84 ?), Karamoh (Salibur dk. 75 ?), Pesic


Yedekler: Utku Yuvakuran, Baniya, Erhun Öztümer, Efe Tatlı, Levent Mercan, Samed Onur, Vato Arveledze


Teknik Direktör: Volkan Demirel


Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Holmen, Selim Ay, Emir Han Topçu (Deniz Hümmet dk. 66), Cemali Sertel (Yusuf Sarı dk. 66), Sabo (Phiri dk. 90+2 ?), Dokovic (Dabo dk. 85 ?), Boyd (Mendes dk. 66), Boldrin, Alper Potuk, Pohjanpalo


Yedekler: Tarık Çetin, Zafer Görgen, Monzango, Seyfettin Anıl Yaşar, Alberk Koç


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Goller: Pesic (dk. 31), Salih Dursun (dk. 75) (Fatih Karagümrük)


Kırmızı kart: Zukanovic (dk. 77) (Fatih Karagümrük)


Sarı kartlar: Biglia, Salibur (Karagümrük), Holmen, Sabo (Çaykur Rizespor)

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