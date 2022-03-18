Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 30.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Biglia'nın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Emre Mor'un plase şutunda meşin yuvarlak Hosseini'ye ve ardından direğe çarparak filelere gitti. 1-0
25. dakikada Bistrovic'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında Pesic topla buluştu. Pesic'in kaleciyle karşı karşıya gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Bilal'den döndü. Boşta kalan topu Kayserispor savunması uzaklaştırdı.
36. dakikada Emre Mor rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına sağ çaprazdan girdi. Emre Mor'un sağ çaprazdan plase aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Kadir Sağlam, Aleks Taşçıoğlu, Candaş Elbil
Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Biraschi, Balkovec, Burak Bekaroğlu, Biglia, Emre Mor, Bistrovic, Toure, Jimmy Durmaz, Pesic
Yedekler: Utku Yuvakuran, Alpaslan Erdem, Caner Erkin, Levent Mercan, Samed Onur, Adnan Uğur, Salibur, Ahmed Musa, Bahattin Demircan, Karamoh
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Kayserispor: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Uğur Demirok, Hosseini, Onur Bulut, İbrahim Akdağ, Cardoso, Bertolacci, Abulkadir Parmak, Thiam, Gavranovic
Yedekler: Lung, Kolovetsios, Mustafa Pektemek, Kemen, Gökhan Sazdağı, Emrah Başsan, Hayrullah Erkip, İlhan Parlak, Mert Çetin, Campanharo
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Emre Mor (dk. 11 ve 36) (Fatih Karagümrük)