Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük, Kayserispor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Karagümrük'te Ozdoev, ceza sahasında Kayserisporlu Ackah'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Ozdoev, hakem Murat Erdoğan tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

9. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Murat Erdoğan, sarı kartı iptal ederek Yaw Ackah'ı kırmızı kart ile oyundan ihraç etti.

16. dakikada Bertolacci'nin savunma arkasına gönderdiği uzun pasta Kerim Frei'nin ceza sahası içinde kafa ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

28. dakikada Karagümrük atağında sağ taraftan açılan orta sonrası kimsenin dokunamadığı top, Kerim Frei'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza yayının hemen önünden gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Bilal'in solundan ağlarla buluştu. 2-0

45+1. dakikada Cardozo'nun uzak mesafeden sağ ayağı ile çektiği şutta meşin yuvarlak, sağ kale direğine çarparak auta gitti.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Murat Erdoğan, Mehmet Kısal, Murat Temel

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Davide Briaschi, Rayyan Baniya, İbrahim Dresevic, Levent Mercan, Sofiane Feghouli, Andrea Bertolacci, Magomed Ozdoev, Saba Lobzhanidze, Kerim Frei Koyunlu, Mbaye Diagne

Yedekler: Muzaffer Kablan, Bruno Rodrigues, Adem Ljajic, Kazım Kazım, Ebrima Colley, Nicholas Lawrance,Otabek Shukurov, Salih Dursun, Adnan Uğur, Brahim Darri

Teknik Direktör: Alparslan Erdem

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Attamah, Ackah, Cardoso, Karimi, Kemen, Mane, Thiam

Yedekler: Hosseini, Gavranovic, İlhan Parlak, Ramazan Civelek, Talha Sarıarslan, Ethem Balcı, Mehmet Öztürk, Mensah, Uzodimma

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Kerim Frei (dk. 16 ve 28) (Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Yaw Ackah (dk. 9) (Kayserispor)