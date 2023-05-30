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Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 36.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


59. dakikada Kerim Frei'nin pasında topla buluşan Diagne'nin ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kaleci Bilal'in müdahalesi sonrası oyun alanına geri döndü.


66. dakikada Kayserispor atağında Ali Karimi'nin ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta top dışarı gitti.


68. dakikada Ozdoev'in pasında topla buluşan Lobzhanidze‘nin ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak sol kale direğinin hemen yanından auta çıktı.



Stat: Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Murat Erdoğan, Mehmet Kısal, Murat Temel


Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Davide Briaschi (Salih Dursun dk. 90+1 ?), Rayyan Baniya, İbrahim Dresevic, Levent Mercan, Sofiane Feghouli (Adnan Uğur dk. 81 ?), Andrea Bertolacci (Nicholas Lawrance dk. 74), Magomed Ozdoev (Adem Ljajic dk. 90+1 ?), Saba Lobzhanidze (Ebrima Colley dk. 74), Kerim Frei Koyunlu, Mbaye Diagne


Yedekler: Muzaffer Kablan, Bruno Rodrigues, Kazım Kazım, Otabek Shukurov, Brahim Darri


Teknik Direktör: Alparslan Erdem


Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman (Hosseini dk. 64), Attamah, Ackah, Cardoso (Uzodimma dk. 88 ?), Karimi (Baran Ali Gezek dk. 84 ?), Kemen, Mane (Mensah dk. 64), Thiam (Talha Sarıarslan dk. 88 ?)


Yedekler: Gavranovic, İlhan Parlak, Ramazan Civelek, Ethem Balcı, Mehmet Öztürk


Teknik Direktör: Çağdaş Atan


Goller: Kerim Frei (dk. 16 ve 28) (Fatih Karagümrük)


Kırmızı kart: Yaw Ackah (dk. 9) (Kayserispor)


Sarı kartlar: Andrea Bertolacci, İbrahim Dresevic (Fatih Karagümrük) Cardozo, Mensah (Kayserispor)

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