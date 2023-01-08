Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 18.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük, Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakika Diagne'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Ozdoev'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Konyaspor savunmasına da çarpıp kalecinin solundan ağlarla buluştu. 1-0
33. dakika sağ kanattan Ebrima Colley'in ortasında ceza sahası içinde Diagne, iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
42. dakikada Fatih Karagümrük savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası içinde önünde bulan Mame Diouf'un şutunda kaleci Batuhan Şen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Kadir Sağlam, Hakan Yemişken, Mehmet Kısal
Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Davide Biraschi, Rayyan Baniya, İbrahim Dresevic, Levent Mercan, Matteo Ricci, Magomed Ozdoev, Otobek Shukurov, Ebrima Colley, Fabio Borini (Burak Kapacak dk. 27), Mbaye Diagne
Yedekler: Viviano, Muzaffer Kablan, Kerim Frei, Kazım-Kazım, Samed Onur, Lawrance, Salih Dursun, Adnan Uğur
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Konyaspor: Erhan Erentürk, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Francisco Calvo, Guilherme, Oğulcan Ülgün, Hadziahmetovic, Michalak, Endri Çekiçi, Amilton, Mame Diouf
Yedekler: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Zymer Bytyqi, Muhammet Demir, Robert Muric, Soner Dikman, Kahraman Demirtaş, Uche Ikpeazu, Bruno Paz, Cebrail Karayel
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Ozdoev (dk.7), Diagne (dk.33) (Fatih Karagümrük)
Sarı kart: Shukurov, Borini (Fatih Karagümrük), Oğulcan Ülgün (Konyaspor)