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Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 18.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük, Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakika Diagne'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Ozdoev'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Konyaspor savunmasına da çarpıp kalecinin solundan ağlarla buluştu. 1-0


33. dakika sağ kanattan Ebrima Colley'in ortasında ceza sahası içinde Diagne, iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0


42. dakikada Fatih Karagümrük savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası içinde önünde bulan Mame Diouf'un şutunda kaleci Batuhan Şen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.



Stat: Atatürk Olimpiyat


Hakemler: Kadir Sağlam, Hakan Yemişken, Mehmet Kısal


Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Davide Biraschi, Rayyan Baniya, İbrahim Dresevic, Levent Mercan, Matteo Ricci, Magomed Ozdoev, Otobek Shukurov, Ebrima Colley, Fabio Borini (Burak Kapacak dk. 27), Mbaye Diagne


Yedekler: Viviano, Muzaffer Kablan, Kerim Frei, Kazım-Kazım, Samed Onur, Lawrance, Salih Dursun, Adnan Uğur


Teknik Direktör: Andrea Pirlo


Konyaspor: Erhan Erentürk, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Francisco Calvo, Guilherme, Oğulcan Ülgün, Hadziahmetovic, Michalak, Endri Çekiçi, Amilton, Mame Diouf


Yedekler: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Zymer Bytyqi, Muhammet Demir, Robert Muric, Soner Dikman, Kahraman Demirtaş, Uche Ikpeazu, Bruno Paz, Cebrail Karayel


Teknik Direktör: İlhan Palut


Goller: Ozdoev (dk.7), Diagne (dk.33) (Fatih Karagümrük)


Sarı kart: Shukurov, Borini (Fatih Karagümrük), Oğulcan Ülgün (Konyaspor)

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