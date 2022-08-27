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Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 4.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada sol taraftan Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden topu kaleci Bahadır yumruklarken, kale önünde savunmadan seken topu Salih Dursun ağlara gönderdi. Ofsayt gerekçesiyle golü iptal eden hakem Çağdaş Altay, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu tekrar izledikten sonra golü verdi. 1-0


9. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Caner Erkin'in ortasında Fabio Borini ön direkte kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. 2-0


21. dakikada Caner Erkin'in ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı ortada Diagne'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Bahadır gole izin vermezken, boşta kalan topu Colley tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak savunmadan sekerek oyun alanına döndü.



Stat: Atatürk Olimpiyat


Hakemler: Çağdaş Altay, Deniz Caner Özaral, Mehmet Emin Tuğral


Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Rayyan, Dresevic, Caner Erkin, Ozdoev, Shukurov, Jimmy Durmaz, Ebrima Colley, Fabio Borini, Mbaye Diagne


Yedekler: Batuhan Şen, Emir Tintiş, Ahmed Musa, Matteo Ricci, Kerim Frei, Colin Kazım-Richards, Levent Mercan, Anwan, Ömer Gümüş, Efecan Mızrakcı


Teknik Direktör: Andrea Pirlo


MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Oğuz Ceylan, Sinan Osmanoğlu, Nihad Mujakic, Marlon, Pedrinho, Rodrigues, Zahid, Jese, Beridze, Macheda


Yedekler: Nurullah Aslan, Atakan Çankaya, Abdullah Durak, Chatzigiovanis, Eren Derdiyok, Ariyibi, Lamine Diack, Yasin Güreler, Kaan Güneren, Fıratcan Üzüm


Teknik Direktör: Mustafa Dalcı


Goller: Salih Dursun (dk. 2), Fabio Borini (dk. 9) (Fatih Karagümrük)


Sarı kart: Rodrigues (MKE Ankaragücü)

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