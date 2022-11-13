Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 3 - Gaziantep Futbol Kulübü: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 14.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük, iç sahada karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü ile 3-3 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ön direkte Salih Dursun kafayla dokundu. Arka direğe yönelen topa çizgi önünde Baniya'nın yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-2
59. dakikada ceza sahası dışı sol tarafından Maxim'in sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
65. dakikada ceza sahası dışı sol kanadından Maxim'in yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Merkel'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3
69. dakikada ceza sahası içinde kaleci Günay'dan dönen topu sol tarafta Borini kontrol etti. Yerden içeri çevirdiği topa arka direkte Kouassi'nin dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-3
78. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Borini'nin içeri çevirdiği topa arka direkte Baniya'nın dokunuşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Mustafa Kürşat Filiz, Abullah Bora Özkara, Murat Altan
Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Baniya, Dresevic, Salih Dursun, Jimmy Durmaz (Colin Kazım dk. 87 ?), Lawrence (Adnan Uğur dk. 76), Colley (Diagne dk. 66), Kouassi (Burak Kapacak dk. 76), Ozdoev, Borini
Yedekler: Batuhan Şen, Ricci, Kerim Frei, Samed Onur, Levent Mercan, Efecan Mızrakçı
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Gaziantep Futbol Kulübü: Günay Güvenç, Ertuğrul Ersoy, Jevtovic, Arda Kızıldağ (Djilobodji dk. 82 ?), Kitsiou, Tosca, Merkel, Hanousek, Sagal (Abdulkadir Parmak dk. 61), Maxim (Pekhart dk. 90+6 ?), Figueiredo (Mustafa Eskihellaç dk. 82 ?)
Yedekler: Mustafa Bozan, Halil İbrahim Pehlivan, Ömürcan Artan, Mirza Cihan, Markovic, Veliu
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Ertuğrul Ersoy (dk. 13), Figueireido (dk. 20), Merkel (dk. 65) (Gaziantep Futbol Kulübü), Baniya (dk. 32 ve 53), Kouassi (dk. 69) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Jevtovic, Ertuğrul Ersoy, Merkel (Gaziantep Futbol Kulübü)