Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 3 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 10.
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük, Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaştığı Hatayspor'u 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
62. dakikada Kamil Ahmet'in sağ taraftan içeri çevirdiği topa kale önünde Bertuğ'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
76. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ceza sahası içinde topla buluşan Aabid'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. Hakem Volkan Bayarslan VAR'da pozisyonu tekrar inceleyerek ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
90+3. dakikada Vranjes'in Ozdoev'e ceza sahası içinde yaptığı müdahaleyi hakem Volkan Bayarslan penaltı olarak değerlendirdi.
90+6. dakikada Diagne'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Volkan Bayarslan, İbrahim Bozbey, Bilal Gölen
Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi Caulker, Dresevic, Caner Erkin, Jimmy Durmaz (Salih Dursun dk. 90+1 ?), Ozdoev, Lawrence (Adnan Uğur dk. 75), Kerim Frei (Diagne dk. 75), Kouassi, Fabio Borini (Levent Mercan dk. 90+1 ?)
Yedekler: Batuhan Şen, Muzaffer Kablan, Emir Tintiş, Samed Onur, Efecan Mızrakcı, Burak Bekaroğlu
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet, Vranjes, Burak Öksüz, Kaan Kanak (Adekugbe dk. 46), Rayane Aabid (Varga dk. 88 ?), Boudjemaa (Saint-Louis dk. 46), Onur Ergün, El Kaabi, Lobjanidze (Atsu dk. 63), Bertuğ Yıldırım (Ze Luis dk. 63)
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Falette, Musa Çağıran, Burak Yılmaz, Sadık Baş
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Goller: Caulker (dk. 36), Fabio Borini (dk.45+3) Diagne (dk. 90+6 pen.) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Jimmy Durmaz, Lawrence, Braschi (Fatih Karagümrük) Burak Öksüz, Onur Ergün, Volkan Demirel (Teknik direktör) (Hatayspor)