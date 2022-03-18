Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 3 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

63. dakikada sağ taraftan Salih Dursun'un içeri çevirdiği topa Emre Mor'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

75. dakikada kendi yarı sahasında topla buluşan Emre Mor ceza sahası içerisine girerek vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

89. dakikada ceza yayı önünden Biglia'nın direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta kaleci Bilal topu kornere çeldi.

Stat: Atatürk Olimpyat

Hakemler: Kadir Sağlam, Aleks Taşçıoğlu, Candaş Elbil

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Biraschi, Balkovec, Burak Bekaroğlu, Biglia, Emre Mor (Ahmed Musa dk. 81 ?), Bistrovic (Levent Mercan dk. 81 ?), Toure (Samed Onur dk. 90+2 ?), Jimmy Durmaz (Karamoh dk. 71), Pesic (Alpaslan Erdem dk. 90+2 ?)

Yedekler: Utku Yuvakuran, Caner Erkin, Adnan Uğur, Salibur, Bahattin Demircan

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Kayserispor: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Uğur Demirok, Hosseini, Onur Bulut, İbrahim Akdağ (Campanharo dk. 46), Cardoso (Gökhan Sazdağı dk. 64), Bertolacci, Abulkadir Parmak (Emrah Başsan dk. 90+ 5 ?), Thiam (Mustafa Pektemek dk. 64), Gavranovic (İlhan Parlak dk. 64)

Yedekler: Lung, Kolovetsios, Kemen, Hayrullah Erkip, Mert Çetin

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Emre Mor (dk. 11, 36 ve 75) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Biglia, Burak Bekaroğlu (Fatih Karagümrük), Hosseini, Mustafa Pektemek, Bertolacci (Kayserispor)