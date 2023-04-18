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Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 4 - Ümraniyespor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 30.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük, Ümraniyespor'u konuk etti. Mücadele 4-2'lik skorla Karagümrük'ün üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada Bertolacci'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası sol çaprazdan Gheorghe'nin, Borini'ye yaptığı müdahale sonucunda VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi.


51. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Borini, top ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi. 1-3


62. dakikada savunmada Dresevic'in hatasında araya giren Kayode, ceza yayı ön çizgisinden yaptığı vuruşta kalecinin solundan topu ağlarla buluşturdu. 3-2


75. dakikada Borini'nin pasında ceza yayı önünde topla buluşan Bertolacci, bekletmeden yerden gönderdiği pasta ceza sahası içinde Diagne, kontrol edip kaleye yüzünü dönüp yere düşerken yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 4-2



Stat: Atatürk Olimpiyat


Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Bilal Gölen


Fatih Karagümrük: Batuhan Şen (Viviano dk. 25), Biraschi, Rayyan, Dresevic, Levent Mercan, Shukurov (Lawrence dk. 72), Ozdoev, Bertolacci, Lobjanidze (Ljajic dk. 84 ?), Borini (Burak Kapacak dk. 83 ?), Diagne


Yedekler: Rodrigues, Kerim Frei, Kazım-Kazım, Colley, Salih Dursun, Feghouli


Teknik Direktör: Andrea Pirlo


Ümraniyespor: Berke Özer, Gherorghe, Glumac, Epureanu, Onur Atasayar (Onur Ayık dk. 73), Geraldo, Kartal Kayra (Oğuz Gürbulak dk. 83 ?), Avounou (Mrsic dk. 74) Kayode, Sekidika (Bettaieb dk. 74), Umut Nayir


Yedekler: Orkun Özdemir, Lenjani, Mustafa Eser, Serkan Göksu, Fatih Şanlıtürk, Popov


Teknik Direktör: Recep Uçar


Goller: Lobjanidze (dk. 45+1 ), Borini (dk. 45+6 pen. ve 52 pen.), Diagne (dk. 75) (Fatih Karagümrük), Umut Nayir (dk. 36 pen.), Kayode (dk. 62) (Ümraniyespor)


Sarı kartlar: Shukurov, Diagne, Dresevic, Burak Kapacak, Viviano (Fatih Karagümrük), Glumac, Kayode (Ümraniyespor)

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