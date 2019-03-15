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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Demir Grup Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 26.

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta açılış karşılaşmasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Tolgay, ceza sahasına giren Ayew'e gönderdi. Bu futbolcunun soldan ortasında kaleci Tolgahan topa sahip olarak tehlikeyi önledi.


32. dakikada sol kanatta topla buluşan Moses, Fatih Aksoy'dan sıyrılıp ortasını yaptı. Savunmanın arasından iyi yükselen Soldado kafayı vurdu ancak kaleci Tolgahan gole izin vermedi.


42. dakikada Sivasspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Hasan Ali Kaldırım'da kaldı. Bu futbolcunun pasında topla buluşan Moses ceza sahası dışından vurdu ancak top az farkla auta gitti.



Stat: Ülker Stadyumu


Hakemler: Bülent Yıldırım, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz


Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Moses, Ayew, Zajc, Soldado


Yedekler: Volkan, İsmail, Alper, Mehmet Ekici, Ferdi, Şener, Jailson, Neustadter, Oğuz Kağan, Eljif


Teknik Direktör: Ersun Yanal


DG Sivasspor: Tolgahan, Fatih, Bjarsmyr, Paul Papp, Ziya, Hakan Arslan, Ndinga, Douglos, Emre, Özer, Dİabate


Yedekler: Ali Şaşal, Kone, Uğur, Mert Hakan, Erdoğan, Torje, Rybalka, Alvarez


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Sarı kart: Bjarsmyr (DG Sivasspor)

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