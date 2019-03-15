Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Demir Grup Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 26.
Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta açılış karşılaşmasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Tolgay, ceza sahasına giren Ayew'e gönderdi. Bu futbolcunun soldan ortasında kaleci Tolgahan topa sahip olarak tehlikeyi önledi.
32. dakikada sol kanatta topla buluşan Moses, Fatih Aksoy'dan sıyrılıp ortasını yaptı. Savunmanın arasından iyi yükselen Soldado kafayı vurdu ancak kaleci Tolgahan gole izin vermedi.
42. dakikada Sivasspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Hasan Ali Kaldırım'da kaldı. Bu futbolcunun pasında topla buluşan Moses ceza sahası dışından vurdu ancak top az farkla auta gitti.
Stat: Ülker Stadyumu
Hakemler: Bülent Yıldırım, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz
Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Moses, Ayew, Zajc, Soldado
Yedekler: Volkan, İsmail, Alper, Mehmet Ekici, Ferdi, Şener, Jailson, Neustadter, Oğuz Kağan, Eljif
Teknik Direktör: Ersun Yanal
DG Sivasspor: Tolgahan, Fatih, Bjarsmyr, Paul Papp, Ziya, Hakan Arslan, Ndinga, Douglos, Emre, Özer, Dİabate
Yedekler: Ali Şaşal, Kone, Uğur, Mert Hakan, Erdoğan, Torje, Rybalka, Alvarez
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Sarı kart: Bjarsmyr (DG Sivasspor)