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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 13.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, DG Sivsaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ferdi, İrfan Can'la verkaç yaptıktan sonra penaltı noktası üzerine ortaladı. Müsait pozisyondaki Crespo'nun kafa vuruşunda kaleci Ali topu kontrol etti.


21. dakikada Alioski'ye yapılan faul sonrasında kazanılan serbest vuruşta topun başına İrfan Can geçti. Bu futbolcunun ceza yayından direkt kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı çıktı.


31. dakikada Ziya'nın soldan yaptığı ortada penaltı noktasına hareketlenen Erdoğan çok sert vurdu ancak savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.



Stat: Ülker Stadyumu


Hakemler: Hüseyin Göçek, Bahtiyar Birinci, Mehmet Emin Tuğral


Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, İrfan Can, Emre Mor, Crespo, Valencia, Batshuayi


Yedekler: Ertuğrul Çetin, Diego Rossi, Arda Güler, Serdar Dursun, Joao Pedro, Osayi Samuel, Miha Zajc, Yusuf Kocatürk, İsmail Yüksek, Yiğit Efe


Teknik Direktör: Jorge Jesus


DG Sivasspor: Ali, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner, Ziya, Ulvestad, Keita, Gradel, Erdoğan, Sabia, Yatabare


Yedekler: Muammer, Goutas, Nije, Camara, Charisis, Angielski, Ahmed Musa, Hakan Arslan, Özkan, Mehmet Albayrak


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Sarı kartlar: Erdoğan, Keita (DG Sivasspor), Crespo, Batshuayi (Fenerbahçe)

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