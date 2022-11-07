Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, DG Sivsaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ferdi, İrfan Can'la verkaç yaptıktan sonra penaltı noktası üzerine ortaladı. Müsait pozisyondaki Crespo'nun kafa vuruşunda kaleci Ali topu kontrol etti.

21. dakikada Alioski'ye yapılan faul sonrasında kazanılan serbest vuruşta topun başına İrfan Can geçti. Bu futbolcunun ceza yayından direkt kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı çıktı.

31. dakikada Ziya'nın soldan yaptığı ortada penaltı noktasına hareketlenen Erdoğan çok sert vurdu ancak savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

Stat: Ülker Stadyumu

Hakemler: Hüseyin Göçek, Bahtiyar Birinci, Mehmet Emin Tuğral

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, İrfan Can, Emre Mor, Crespo, Valencia, Batshuayi

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Diego Rossi, Arda Güler, Serdar Dursun, Joao Pedro, Osayi Samuel, Miha Zajc, Yusuf Kocatürk, İsmail Yüksek, Yiğit Efe

Teknik Direktör: Jorge Jesus

DG Sivasspor: Ali, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner, Ziya, Ulvestad, Keita, Gradel, Erdoğan, Sabia, Yatabare

Yedekler: Muammer, Goutas, Nije, Camara, Charisis, Angielski, Ahmed Musa, Hakan Arslan, Özkan, Mehmet Albayrak

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Sarı kartlar: Erdoğan, Keita (DG Sivasspor), Crespo, Batshuayi (Fenerbahçe)