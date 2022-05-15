Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 37.
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Fenerbahçe'nin baskısı sonucu topu önünde bulan Osayi-Samuel'in ceza yayı yakınından ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta kaleci Viviano meşin yuvarlağı çeldi.
15. dakikada sol kanattan Diego Rossi'nin kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye yönelen meşin yuvarlak sol taraftan dışarıya gitti.
23. dakikada sağ taraftan Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Borini'nin kafa vuruşunu kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
27. dakikada Miha Zajc'ın ceza yayının sağından vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı kurtardı.
33. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Serdar Dursun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Vivano'da kaldı.
38. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde iyi yükselen Serdar Dursun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.
40. dakikada Caner Erkin'in pasında topla buluşan Pesic'in ceza yayının solundan vuruşunda kaleci Altay Bayındır yerden sol köşeye giden meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: Ülker
Hakemler: Halil Umut Meler, Ali Saygın Ögel, Kemal Yılmaz
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Miha Zajc, Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Serdar Dursun
Yedekler: Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Jose Sosa, Mergim Berisha, Enner Valencia, Çağtay Kurukalıp, Filip Novak, Attila Szalai, Burak Kapacak
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Bistrovic, Lucas Biglia, Fabio Borini, Emre Mor, Ahmed Musa, Aleksandar Pesic
Yedekler: Utku Yuvakuran, Jimmy Durmaz, Levent Mercan, Samed Onur, Jure Balkovec, Salih Dursun, Alparslan Erdem, Adnan Uğur, Yann Karamoh, Toure
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Sarı kart: Burak Bekaroğlu (Fatih Karagümrük)