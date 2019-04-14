Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım 45. dakikada kırmızı kart gördü.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Valbuena kale sahasına ortaladı. Muslera'nın elinden kaçırdığı top boşta kalırken, Galatasaray savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

15. dakikada Valbuena'nın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu yine bu oyuncu kullandı. Ceza sahası çizgisinin hemen önünden kullanılan vuruşta top az farkla üstten auta gitti.

25. dakikada Serdar'ın uzun pasında topla buluşan Moses, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun çaprazdan yaptığı vuruşta top Muslera'da kaldı.

27. dakikada Soldado'nun pasında topla buluşan Valbuena ceza sahası dışından çok sert vurdu ancak top az farkla yandan auta çıktı.

33. dakikada Feghouli sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına girip ortasını yaptı. Diagne'nin zor pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

45. dakikada savunmadan atılan uzun pasta Fenerbahçe defansının arkasına sarkan Diagne, Hasan Ali'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hasan Ali'ye sarı kart gösteren Ali Palabıyık, daha sonra VAR'a danışarak kırmızı karta hükmetti.

45+2. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Feghouli geldi. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Harun son anda uzanarak topu kornere gönderdi.

45+8. dakikada Mariano sağdan yüklendi. Bu futbolcunun ceza sahası içine yaptığı ortada ön direkte Belhanda kafayı vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

Stat: Ülker Stadyumu

Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan

Fenerbahçe: Harun, Dirar, Skrtel, Serdar, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Moses, Valbuena, Eljif, Soldado

Yedekler: Volkan, Isla, İsmail, Alper, Şener, Ayew, Zajc, Jailson, Neustadter, Sadık

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Semih, Linnes, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Onyekuru, Belhanda, Diagne

Yedekler: İsmail, Ahmet Çalık, Selçuk, Sinan, Emre Akbaba, Mitroglou, Emre Taşdemir, Yunus, Nagatomo, Muğdat

Teknik Direktör: Fatih Terim

Kırmızı kart: Hasan Ali (dk. 45) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Belhanda (Galatasaray), Mehmet Topal, Moses, Valbuena (Fenerbahçe)