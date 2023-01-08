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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 18.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 3-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar liderliğini sürdürdü.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


46. dakikada Oliveira'nın savunma arkasına attığı pasta ceza sahası sağ çaprazında Barış Alper topla buluştu. Barış Alper'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Altay oyun alanına çeldi.


53. dakikada King'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Crespo'nun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.


66. dakikada Rashica'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mertens'in şutunda kaleci Altay meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.


67. dakikada Crespo'nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topa sahip olan Osayi-Samuel'in şutunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.


78. dakikada Midtsjo'nun pasında Fenerbahçe yarı sahasında Icardi topla buluştu. Icardi, pasını Kerem'e aktardı. Ceza sahası sol çaprazından kaleye sokulan Kerem'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'ın bacaklarının arasından ağlara gitti. 0-2


84. dakikada İrfan Can Kahveci'nin, Dubois'e yaptığı müdahaleyi hakem Halil Umu Meler, VAR'a danışarak kırmızı kart olarak değerlendirdi.


90+5. dakikada Berkan, ara pasında ceza sahası içindeki Icardi'ye topu aktarmak istedi. Kaleci Altay pozisyonu sezerek meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.


90+10. dakikada Osayi-Samuel'in hatalı pasında Icardi ceza sahası dışında topla buluştu. Sol çaprazdan ceza sahası içine giren Icardi'nin sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak ağlara gitti. 0-3



Stat: Ülker


Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Süleyman Özay


Fenerbahçe: Altay Bayındır, Henrique(Lincoln Henrique dk. 46), Serdar Aziz, Szalai, Osayi- Samuel, Crespo (Zajc dk. 69), Arao (Serdar Dursun dk. 90+1 ?), Ferdi Kadıoğlu, Rossi (İrfan Can Kahveci dk. 69), King, Batshuayi (Valencia dk. 69)


Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Peres, Emre Mor


Teknik Direktör: Jorge Jesus


Galatasray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Dubois, Berkan Kutlu, Oliveira (Midtsjo dk. 76), Rashica (Yunus Akgün dk. 70), Kerem Aktürkoğlu (Mata dk. 90+3 ?), Mertens (Torreira dk. 70), Barış Alper Yılmaz (Icardi dk. 76)


Yedekler: Okan Kocuk, Van Aanholt, Gomis, Yusuf Demir, Emin Bayram


Teknik Direktör: Okan Buruk


Goller: Oliveira (dk. 32), Kerem Aktürkoğlu (dk. 78), Icardi (dk. 90+10) (Galatasaray)


Kırmızı kart: İrfan Can Kahveci (dk. 84) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Gustavo Henrique, Valencia, Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe) Boey, Oliveira, Nelsson, Mertens, Berkan Kutlu (Galatasaray)

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