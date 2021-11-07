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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 12.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada Fenerbahçe savunmadan çıkarken İrfan'ı, Thiam'a kaptırdığı top sonrası Kim ile kaleci Berke arasında yaşanan anlaşmazlıktan faydalanarak meşin yuvarlağın sahibi olan Gavranovic'in ceza sahası içi sol çaprazından boş kaleye vuruşu yan ağlarda kaldı.


31. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza alanına gelen ortada Campanharo'nun eline çarpan top sonrası hakem Cüneyt Çakır, VAR'dan pozisyonu izledikten sonra beyaz noktayı gösterdi.


33. dakikada penaltı atışını kullanmak için meşin yuvarlağın başına gelen İrfan Can'ın vuruşu, sağ kale direğinden oyun alanına döndü. Dönen topu ceza sahası dışında önünde bulan Ferdi'nin sert şutu da yandan auta gitti.


39. dakikada sağ taraftan Emrah Başsan'ın kullandığı köşe vuruşunda Thiam'ın altıpas içinden yaptığı kafa vuruşu sol kale direğinden döndü. Meşin yuvarlağı sağ direk kale ağzında önünde bulan Kolovetsios'un müsait pozisyondaki vuruşu ağlarla buluştu. 0-1



Stat: Ülker


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Alpaslan Dedeş


Fenerbahçe: Berke, Szalai, Min Jae, Tisserand, Mert Hakan, Meyer, Nazım, Zajc, Ferdi, İrfan Can, Berisha


Yedekler: Osman Ertuğrul, Serdar Aziz, Novak, Sosa, Mesut, Pelkas, Muhammed, Crespo, Rossi, Serdar Dursun


Teknik Direktör: Vitor Pereira


Kayserispor: Lung, Ramazan, Hosseini, Kolovetsios, Carole, İbrahim, Campanharo, Emrah, Kemen, Thiam, Gavranovic


Yedekler: Cenk, Yasir, Attamah, Gökhan, Eray, Talha, Cardoso, Mustafa, Mane, İlhan


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Gol: Kolovetsios (dk. 39) (Kayserispor)

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