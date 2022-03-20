Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Konyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 30.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından İrfan Can Kahveci'nin arka direğe ortasında burada bulunan Serdar Dursun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.
16. dakikada Zajc'ın ara pasında sağ taraftan ceza sahası içine sarkan Bright Osayi-Samuel'in uzak köşe vuruşunda kaleci Sehic meşin yuvarlağı çeldi.
29. dakikada Serdar Dursun'un ceza sahası dışından sağ tarafından çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.
35. dakikada Skubic'in taç atışında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Cikalleshi, son çizgiye inerek pasını penaltı noktası üzerindeki Endri Çekiçi'ye aktardı. Çekiçi'nin kayarak vuruşunda kaleci Altay Bayındır'dan seken topu Bytqi tamamladı ve ağlara gönderdi. 0-1
Stat: Ülker
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Attila Szalai, Miguel Crespo, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Rossi, Serdar Dursun
Yedekler: Berke Özer, Ozan Tufan, Berisha, Pelkas, Gustavo, Arda Güler, Nazım Sangare, Tisserand, Novak, Burak Kapacak
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Musa Çağıran, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Endri Çekiçi, Amilton, Bytyqi, Cikalleshi
Yedekler: Erten Ersu, Anicic, Rahmanovic, Ahmed Hassan, Barış Yardımcı, Oğulcan Ülgen, Mpoku, Ahmet Karademir, Alberk Koç, Michalak
Teknik Direktör: İlhan Palut
Gol: Bytyqi (dk. 35) (Konyaspor)