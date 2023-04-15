Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 29.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada sağ kanatta bulunan Enner Valencia'nın pasında topu alan Arda Güler'in ceza sahası dışı sağından uzak köşeye vuruşunda kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
9. dakikada Arda Güler'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Samet Akaydin'in kafa vuruşunda Stelios Kitsiou meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
29. dakikada Emre Kılınç'ın ceza yayının sağından yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'ta kaldı.
38. dakikada Stelios Kitsiou sağ taraftan ceza sahası içine girip pasını Ghayas Zahid'e aktardı. Zahid'in düzgün vuruşunda defansa çarpan meşin yuvarlak kalenin sağından az farkla dışarıya gitti.
41. dakikada Arda Güler'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Attila Szalai'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
44. dakikada ceza yayında topu alan Arda Güler'in rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kurtardı.
45. dakikada Arda Güler'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde seken topta Samet Akaydin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
Stat: Ülker
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Ok, Esat Sancaktar
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Attila Szalai, Ezgjan Alioski, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Arda Güler, Diego Rossi, Enner Valencia, Serdar Dursun
Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, Nazım Sangare, Emre Mor
Teknik Direktör: Jorge Jesus
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Stelios Kitsiou, Kevin Malcuit, Nihad Mujakic, Matej Hanousek, Atakan Çankaya, Lamine Diack, Taylan Antalyalı, Ghayas Zahid, Emre Kılınç, Ali Sowe
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Arda Kızıldağ, Fıratcan Üzüm, Hasan Ali Kaldırım, Anastasios Chatzigiovanis, Andrej Dokanovic, Felicio Milson, Sıtkı Ferdi İmdat, Pedrinho, Oko
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Sarı kart: İsmail Yüksek (Fenerbahçe)