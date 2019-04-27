Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 30.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Rodallega'nın çaprazdan şutunu Harun kolayca kontrol etti.
12. dakikada Yusuf'un pasında ceza alanı içinde topa buluşan Rodallega'nın sert şutu Skrtel'e çarpıp yan direğin içinden oyun alanına geri döndü.
16. dakikada Abdülkadir Ömür'ün savunma arkasına aşırtmayla gönderdiği pasla ceza alanı içinde buluşan Yusuf'un sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
26. dakikada Mehmet Topal'ın pasında ceza alanı dışında tola buluşan Soldado'nın sert tuşu Hosseini'ye çarpıp kaleye yöneldi. Yön değiştiren topu Uğurcan güçlükle çeldi.
40. dakikada Pereira'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Yusuf'un çektiği sert şut Skrtel'den döndü. Dönen topun tekrar sahibi olan Yusuf'un ikinci şut girişimi auta çıktı.
Stat: Ülker
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Fenerbahçe: Harun, Isla, Sadık, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Dirar, Ayew, Zajc, Soldado
Yedekler: Volkan, Alper, Ferdi, Tolgay, Şener, Valbuena, Roman Neustaedter, Abdulcebrail, Oğuz Kağan, Eljif
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Yusuf, Rodallega
Yedekler: Arda, Kamil Ahmet, Amiri, Olcay, Murat Cem, Zargo Toure, Batuhan, Ekuban, Ibanez
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Gol: Yusuf Yazıcı (dk. 16) Trabzonspor
Sarı kartlar: Skrtel, Soldado (Fenerbahçe)