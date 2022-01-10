Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Adana Demirspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 20.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahası içine girmeden yaptığı vuruşta kaleci Muric'in çeldiği top direkten döndü. Dönen topu alan Valencia'nın şutunda savunma meşin yuvarlağı kornere attı.
17. dakikada Belhanda'nın savunma arkasına attığı topu ceza sahası içinde kontrol eden Assambalonga'nın şutunu kaleci Berke çelerken, Kim Min-Jae'ye çarpan top kornere çıktı.
26. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası içine yaptığı ortada Svensson'un Valencia'ya hareketine hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
29. dakikada penaltı atışını kullanan Valencia, meşin yuvarlak kaleci Muric'in sağından ağlara gitti. 1-0
34. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan İnler'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
Stat: Ülker
Hakemler: Halil Umut Meler, Volkan Nariç, Esat Sancaktar
Fenerbahçe: Berke, Osayi, Kim min-jae, Szalai, Novak, Sosa, Zajc, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan, Pelkas, Valencia
Yedekler: Ertuğrul, Serdar Aziz, Meyer, Rossi, Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Dursun, Muhammed Gümüşkaya, Tisserand, Burak Kapacak
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan Kanak, Stambouli, Gökhan İnler, Yunus Akgün, Belhanda, Vargas, Assombalonga
Yedekler: Vedat Karakuş, Semih Güler, Sinan Kurt, Akintola, İzzet Çelik, Metehan Mimaroğlu, Castro, Tarım Çamdal, Bjarnason
Goller: Valencia (dk. 29 pen.) (Fenerbahçe), Gökhan İnler (dk. 34) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Svensson, Stambouli (Adana Demirspor)