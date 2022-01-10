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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Adana Demirspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 20.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Mücadele Adana Demirspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


46. dakikada Kaan'ın soldan ceza sahası içine gönderdiği ortada arka direkte topla buluşan Belhanda meşin yuvarlağa kayarak vurdu ve kaleci Berke'ye de çarpan top ağlarla buluştu. 1-2



Stat: Ülker


Hakemler: Halil Umut Meler, Volkan Nariç, Esat Sancaktar


Fenerbahçe: Berke, Osayi, Kim min-jae, Szalai, Novak (Rossi dk. 84 ?), Sosa, Zajc (Meyer dk. 84 ?), İrfan Can Kahveci (Serdar Dursun dk. 59), Mert Hakan (Ferdi Kadıoğlu dk. 72), Pelkas (Mesut dk. 59), Valencia


Yedekler: Ertuğrul, Serdar Aziz, Muhammed Gümüşkaya, Tisserand, Burak Kapacak


Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan Kanak (Tarık Çamdal dk. 86 ?), Stambouli (Sinan Kurt dk. 79), Gökhan İnler, Yunus Akgün, Belhanda (Akintola dk. 66), Vargas (Bjarnason dk. 66), Assombalonga


Yedekler: Vedat Karakuş, Semih Güler, İzzet Çelik, Metehan Mimaroğlu, Castro


Goller: Valencia (dk. 29) (Fenerbahçe), Gökhan İnler (dk. 34), Belhanda (dk. 46) (Adana Demirspor)


Sarı kartlar: Svensson, Stambouli, Belhanda (Adana Demirspor) Mert Hakan Yandaş, Osayi Samuel (Fenerbahçe)

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