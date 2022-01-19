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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Altay: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22.

haftasında Fenerbahçe sahasında Altay ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


14. dakikada Thaciano'nun kendi sahasından verdiği ara pasta defansın arkasına sarkan Rayan'ın topla ilerleyip ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


26. dakikada sağ kanattan Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında ceza sahası içinde Serdar Dursun'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lis'te kaldı.


37. dakikada Jose Sosa'nın pasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan İrfan Can Kahveci pasını kale önünde bulunan Serdar Dursun'a aktardı. Serdar'dan seken topu alan İrfan Can'ın altıpasın sağından plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1



Stat: Ülker


Hakemler: Hüseyin Göçek, Ali Saygın Ögel, Mustafa Savranlar


Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Jose Sosa, Miguel Crespo, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun


Yedekler: Bartu Kulbilge, Max Meyer, Diego Rossi, Mesut Özil, Mergim Berisha, Enner Valencia, Luiz Gustavo, Miha Zajc, Nazım Sangare, Marcel Tisserand


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Altay: Lis, Tolga Ünlü, Eric Björkander, Murat Akça, Kazımcan Karataş, Ceyhun Gülselam, Thaciano, Leandro Kappel, Cesar Pinares, Martin Rodriguez, Ahmed Rayan


Yedekler: Cihan Topaloğlu, Zeki Yıldırım, Karamoko Bamba, Marco Paixao, Nurettin Küçükdeniz, Khaly Thiam, Eren Erdoğan, İbrahim Öztürk, Deniz Kadah, Özgür Özkaya


Teknik Direktör: Mert Nobre


Goller: Rayan (dk. 14) (Altay), İrfan Can Kahveci (dk. 37) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Cesar Pinares (Altay)

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