Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 34.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada sağ kanattan Mehmet Ekici'nin ara pasında Isla, ceza sahası içi sağ tarafında topla buluştu. Isla'nın son çizgiye inerek içeri çevirdiği topa kale önünde Zajc'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
17. dakikada Serdar Özkan'ın ara pasında Doğukan, ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluştu. Doğukan'ın ceza alanı içerisine girip kaleci Volkan ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kornere çıktı.
23. dakikada sol taraftan Hasan Ali'nin içeri çevirdiği topa ön direkte Zajc'ın vuruşunda top direğin yanından auta gitti.
33. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Amilton'un ortasına arka direkte Mevlüt'ün yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
45+1. dakikada Harun'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Amilton'un vuruşunda meşin yuvarlak direkten auta gitti.
Stat: Ülker
Hakemler: Halis Özkahya, Volkan Ahmet Narinç, Yusuf Bozdoğan
Fenerbahçe: Volkan, Isla, Serdar, Sadık, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Ekici, Dirar, Eljif, Zajc, Moses
Yedekler: Berke, Mehmet Topal, İsmail, Alper, Neustaedter, Abdulcebrail, Yusuf Mert, Oğuz Kağan
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Antalyaspor: Ferhat, Nazım, Bahadır, Diego, Tarık Çamdal, Chico, Amilton, Serdar, Harun, Doğukan, Mevlüt
Yedekler: Ozan, Osman, Zeki, Drole, Herman Vardar, Cissokho, Doukara, Hakan, Halil İbrahim, Sergen
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Zajc (dk. 13) (Fenerbahçe), Mevlüt (dk. 33) (Antalyaspor)
Sarı kart: Doğukan (Antalyaspor)