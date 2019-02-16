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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Atiker Konyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 22.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Atiker Konyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada ceza alanı içinde Dirar'ın pasında topla buluşan Zajc'in uzak direğe yaptığı plase vuruşunu Serkan uzaklaştırdı.


30. dakikada taç çizgisi üzerinde Jahovic'le girdiği ikili mücadelede Sadık yerde kaldı. Sadık'ın sol bacağına basan Jahovic'i hakem Fırat Aydınus, 33'te VAR'da yaptığı inceleme sonunda kırmızı kartla oyun dışına attı.


36. dakikada Milosevic'in pasıyla kontratağa çıkan Konyaspor, Fofana ile ceza alanına girdi. Fildişili oyuncu Volkan Demirel'in solundan düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0


45+1. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Dirar'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Jailson'un uzak direğe yaptığı vuruş filelere gitti. 1-1



Stat: Ülker


Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Alejs Taşçıoğlu


Fenerbahçe: Volkan, Dirar, Sadık, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailsson, Valbuena, Moses, Zajc, Slimani


Yedekler: Harun, İsmail, Neustaedter, Alper, Serdar, Ferdi, Şener, Ayew, Frey, Elif


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Jetovic, Volkan, Fofana, Milosevic, Traore, Jahovic ?


Yedekler: Mahmut, Mücahit, Yatabare, Ali Çamdalı, Uğur, Amir, Opanasenko, Ferhat, Mücahit


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Goller: Fofana (dk. 36) (A.Konyaspor), Jailson (dk. 45+1) (Fenerbahçe)


Kırmızı kart: Jahovic (dk. 33) (A.Konyaspor)


Sarı kartlar: Skrtel (Fenerbahçe), Skubic (A.Konyaspor)

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