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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - FTA Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 36.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı, sarı-lacivertli takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada Arda Güler'in ara pasında topla buluşan Valencia, kaleci Leite ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0


31. dakikada sol çaprazda Arda'nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci, rakibinden sıyrılarak uzak direğe yaptığı ortada Batshuayi'nin kafa vuruşunu kaleci Leite kornere çeldi.


31. dakikada sağ taraftan Arda Güler'in kullandığı köşe atışında ön direkte Willian Arao'nun kafa vuruşunu kaleci çeldi. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



Stat: Ülker


Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Bozbey, Furkan Ürün


Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Peres, Arao, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Zajc, Batshuayi, Valencia


Yedekler: Ertuğrul, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Rossi, King, Oosterwolde, Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor


Teknik Direktör: Jorge Jesus


FT Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Emrecan Uzunhan, Güray Vural, Fernando, Erdal Rakip, Doğukan Sinik, Fredy, Larsson, Wright


Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Cemali Sertel, Gerxhaliu, Kudryashov, Ndao, Ufuk Akyol, Nakajima, Ghacha


Teknik Direktör: Nuri Şahin


Gol: Valencia (dk. 2) (Fenerbahçe)


Sarı kart: Erdal Rakip (FTA Antalyaspor)

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