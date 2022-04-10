Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılamanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

26. dakikada Fenerbahçe sağ kanattan etkili geldi. Mert Hakan'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Osayi-Samuel penaltı noktası üzerindeki Zajc'ı gördü. Bu futbolcunun plasesinde top filelere gitti. 1-0

35. dakikada Fenerbahçe çok hızlı çıktı. Osayi-Samuel kendi yarı sahasından aldığı topla Galatasaray ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun Nelsson'u çalımlayıp sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

42. dakikada Babel'in pasında topla buluşan Berkan, savunmanın arkasına sarkan Kerem'i gördü. Bu futbolcunun ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Altay gole izin vermedi.

Stat: Ülker

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Aleks Taşçıoğlu

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim, Ferdi, Crespo, Zajc, Mert Hakan, Rossi, İrfan Can, Serdar Dursun

Yedekler: Berke, Nazım, Novak, Szalai, Sosa, Pelkas, Gustavo, Arda Güler, Berisha, Valencia

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Babel, Kerem, Gomis

Yedekler: İsmail, Pena, Semih, Boey, Pulgar, Ömer, Morutan, Emre Kılınç, Arda Turan, Halil Dervişoğlu

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Goller: Zajc (dk. 26) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Serdar Aziz (Fenerbahçe), Marcao, Babel (Galatasaray)