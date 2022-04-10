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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 32.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılamanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


26. dakikada Fenerbahçe sağ kanattan etkili geldi. Mert Hakan'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Osayi-Samuel penaltı noktası üzerindeki Zajc'ı gördü. Bu futbolcunun plasesinde top filelere gitti. 1-0


35. dakikada Fenerbahçe çok hızlı çıktı. Osayi-Samuel kendi yarı sahasından aldığı topla Galatasaray ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun Nelsson'u çalımlayıp sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.


42. dakikada Babel'in pasında topla buluşan Berkan, savunmanın arkasına sarkan Kerem'i gördü. Bu futbolcunun ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Altay gole izin vermedi.



Stat: Ülker


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Aleks Taşçıoğlu


Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim, Ferdi, Crespo, Zajc, Mert Hakan, Rossi, İrfan Can, Serdar Dursun


Yedekler: Berke, Nazım, Novak, Szalai, Sosa, Pelkas, Gustavo, Arda Güler, Berisha, Valencia


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Babel, Kerem, Gomis


Yedekler: İsmail, Pena, Semih, Boey, Pulgar, Ömer, Morutan, Emre Kılınç, Arda Turan, Halil Dervişoğlu


Teknik Direktör: Domenec Torrent


Goller: Zajc (dk. 26) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Serdar Aziz (Fenerbahçe), Marcao, Babel (Galatasaray)

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