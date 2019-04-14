Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. 45. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrılmayı başardı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Feghouli sağdan bindiren Mariano'yu gördü. Bu futbolcu bekletmeden içeri doldurdu ancak Diagne ve Onyekuru topa dokunamadı, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

62. dakikada Onyekuru'nun pasında topla buluşan Linnes şutunu çekti ancak top önce Jailson'a ardından da yan direğe çarparak kornere gitti.

66. dakikada Donk'un pasında topla buluşan Mariano, sağ kanattan ceza sahası içine ortaladı. Moses'ten önce kafayı vuran Onyekuru topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. 0-1

71. dakikada Valbuena'nın pasında topla buluşan Dirar ceza sahasına ortaladı. Jailson topun üstünden atlarken Eljif bomboş pozisyonda düzgün bir vuruş yaparak eşitliği getiren isim oldu. 1-1

79. dakikada Feghouli'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Emre Akbaba, ceza sahası dışı sağ çaprazından plase bir vuruş yaptı, top yandan auta gitti.

90+4. dakikada Soldado, Linnes'in sektirdiği topu kapıp ceza sahası içindeki Alper'e güzel bir pas çıkardı ancak Alper müsait pozisyonda istediği gibi vuramayarak topu auta gönderdi.

Stat: Ülker Stadyumu

Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan

Fenerbahçe: Harun, Dirar, Skrtel, Serdar, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay (Jailson dk. 60), Moses (Alper dk. 90+2 ?), Valbuena (İsmail dk. 81), Eljif, Soldado

Yedekler: Volkan, Isla, Şener, Ayew, Zajc, Neustadter, Sadık

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Semih, Linnes, Ndiaye (Sinan Gümüş dk. 78), Fernando, Feghouli (Mitroglou dk. 84 ?), Onyekuru, Belhanda (Emre Akbaba dk. 46), Diagne

Yedekler: İsmail, Ahmet Çalık, Selçuk, Emre Taşdemir, Yunus, Nagatomo, Muğdat

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Onyekuru (dk. 66) (Galatasaray), Eljif (dk. 71) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Hasan Ali (dk. 45) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Belhanda, Mariano, Onyekuru, Sinan Gümüş (Galatasaray), Mehmet Topal, Moses, Valbuena, Tolgay, Soldado (Fenerbahçe)