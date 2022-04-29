Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Nazım'ın kendi yarı sahasının sağ tarafından savunma arkasına gönderdiği pasta meşin yuvarlağın sahibi olan Rossi'nin bir süre top sürdükten sonra ceza sahasına girip sağ çaprazdan çektiği şut ağlarla buluştu. 1-0

24. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Zajc ile duvar pası yapan Rossi'nin plase vuruşu üstten auta gitti.

41. dakikada Mert Hakan'ın sol taraftan ceza sahası içine girip içeriye çevirdiği topta ön direğe hareketlenen Serdar'ın vuruşu yandan dışarı çıktı.

Stat: Ülker

Hakemler: Sarper Barış Saka, Kerem Ersoy, Bilal Gölen

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Tisserand, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo, Zajc, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Serdar Dursun

Yedekler: Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Novak, Emir Ortakaya, Burak Kapacak, Sosa, Arda Güler, Yusuf Kocatürk, Berisha, Valencia

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Tosca, Vetrih, Maxim, Kitsiou, Doğan Erdoğan, Sagal, Figueiredo, Muhammet Demir

Yedekler: Mustafa Bozan, Halil İbrahim Pehlivan, Olkowski, Oğuz Ceylan, Mendyl, Furkan Soyalp, El Messaoudi, Mirza Cihan, Merkel, Stankovski

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gol: Rossi (dk. 5) (Fenerbahçe)