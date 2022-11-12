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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 14.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Giresunspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


16. dakikada orta sahanın solunda rakibinden topu kapan Borja Sainz, ceza sahası önüne kadar gelip savunmanın arkasına sarkan Serginho'yu gördü. Kaleciyle karşı karşıya kalan bu futbolcunun şutunda Altay topu kornere çeldi.


18. dakikada orta sahadan aldığı pasla rakip ceza sahasına kadar seri çalımlarla giden Ferdi Kadıoğlu, Arias'ın müdahalesi sonrasında yerde kalırken Hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.


19. dakikada Ferdi'nin düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Valencia, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi. 1-0


40. dakikada orta sahadaki top kapma mücadelesinde Perez'e yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı kartını gören Joao Pedro, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Stat: Ülker


Hakemler: Arda Kardeşler, Serkan Olguncan, Cevdet Kömürcüoğlu


Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Atilla Szalai, Alioski, Arao, Zajc, Rossi, İrfan Can, Valencia, Joao Pedro


Yedekler: Ertuğrul Çetin, Arda Güler, Serdar Dursun, Osayi Samuel, Crespo, Çağatay Kurukalıp, Yusuf Kocatürk, İsmail Yüksek, Yiğit Efe Demir, Emre Mor


Teknik Direktör: Jorge Jesus


Giresunspor: Onurcan, Campuzano, Arias, Perez, Alper, Serginho, Navarrete, Kuwas, Borja Sainz, Görkem, Bajic


Yedekler: Ferhat Kaplan, Sergen Piçinciol, Senghor, Doğan Can, Rahmetullah, Oğulcan, Murat Cem, Savicevic, Kadir Seven, Şahin Dik


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Gol: Valencia (dk. 19 pen.) (Fenerbahçe)


Kırmızı kart: Joao Pedro (dk. 40) (Fenerbahçe)


Sarı kart: Perez (Giresunspor)

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