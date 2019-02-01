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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Fenebrahçe, Spor Toto Süper Lig’in 20.

Fenebrahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada Isla'nın ceza sahası içi sağ tarafından son çizgiye inerek verdiği pasta penaltı noktası üzerinde Soldado topla buluştu. Soldado'nun gelişine vuruşunda kaleye giden topu Ayew tamamladı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


10. dakikada İsmail'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde boş kalan Ayew'in kafa vuruşunda kaleci Beto meşin yuvarlağı kornere çeldi.


14. dakikada Ayew'in havadan ara pasında defansın arkasına sarkan Soldado'nun kaleci Beto ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.


38. dakikada Serdar'ın ceza sahası dışı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta kaleci Volkan uzak direğe giden topu kurtardı.


42. dakikada Serdar'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Jerome'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.



Stat: Ülker


Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan


Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neustadter, Sadık, İsmail, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Benzia, Dirar Ayew, Soldado


Yedekler: Berke, Serdar Aziz, Abdulcebrail, Eljif Elmas, Jailson, Valbuena, Tolgay, Moses, Slimani


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Agbenyenu, Borges, Alpaslan, Halil, Serdar, Castro, Jerome


Yedekler: Eren, Göktuğ, Berkan, Kadu, Grillo, Yalçın, Tayfur, Yasin, Gouffran, Deniz


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Gol: Ayew (dk. 7) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Ayew, Neustadter (Fenerbahçe) Halil, Castro (Göztepe)

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