Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

22. dakikada sol taraftan Mert Hakan'ın kullandığı korner sonrası kafalardan seken topa Szalai'in yarım vole vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

25. dakikada Emre Mor'un ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda kaleci Alp, topu oyun alanına çeldi. Pozisyonu takip eden Arda Güler altı pas çizgisi önünden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak sağ kale direğine de çarparak filelere gitti. 1-0

Stat: Ülker

Hakemler: Kadir Sağlam, İbrahim Bozbey, Anıl Usta

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Szalai, Alioski, İsmail Yüksek, Arda Güler, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor, Pedro, Valencia

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Arao, Rossi, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Osayi, Oosterwolde, Crespo, Peres

Teknik Direktör Jorge Jesus

İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Simon Deli, Mehmet Yeşil, Duhan, Muhammer Sarıkaya, Kerem Şen, Loshaj, Rroca, Ethemi, Eze

Yedekler: Ahmet Kıvanç, Veliu, Oğuzhan Berber, Emir Gültekin, Ertuğrul Ersoy, Guri, Ali Yaşar, Lokilo, Mehremic, Topalli

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Gol: Arda Güler (dk. 25) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Emre Mor, Samet Akaydin (Fenerbahçe) Okan Erdoğan (İstanbulspor)