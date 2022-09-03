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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 5.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada Szalai'nin uzun pasıyla Pedro ceza sahası içinde topu kontrol etti. Pedro'nun Kolovetsios ile mücadelesinde seken top Crespo'nun önünde kaldı. Crespo'nun penaltı noktası civarında gelişine yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.


17. dakikada Kayserispor savunmasından seken topla altıpas önünde buluşan King'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Hosseini'ye çarparak kornere gitti.


37. dakikada Arao'nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Pedro'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0



Stat: Ülker


Hakemler: Ali Palabıyık, Süleyman Özay, Erdem Bayık


Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Szalai, Peres, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Crespo, Alioski, İrfan Can Kahveci, King, Pedro


Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Rossi, Arda Güler, Lincoln Henrique, Serdar Dursun, Bright Osayi Samuel, Bruma, Zajc, Emre Mor


Teknik Direktör: Jorge Jesus


Kayserispor: Bilal Bayazit, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Ramazan Civelek, Cardoso, Mensah, Thiam, Gavranovic


Yedekler: Abdulkadir Taşdan, Oliver Kemen, Gökhan Sazdağı, Carlos Mane, İlhan Parlak, Baran Ali Gezek, Nurettin Korkmaz, Antony Uzodimma, Yaw Ackah, Andrea Bertolacci


Teknik Direktör: Çağdaş Atan


Gol: Joao Pedro (dk. 37) (Fenerbahçe)

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