Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 11.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 1-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Stefano Okaka'nın pasında sağ kanatta topu alan Bertrand Traore'nin ceza yayının sağından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
79. dakikada Willian Arao'nun ceza yayının sağından uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
82. dakikada Emre Mor'un pasında ceza sahası içinin solunda topla buluşan Lincoln'un çaprazdan vuruşunda Leo Duarte son anda topu kornere gönderdi.
84. dakikada Willian Arao'nun pasında topu alan Diego Rossi'nin ceza yayının solundan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
90+3. dakikada sağ kanattan Philippe Keny'nin ortasında ceza sahası içinde topu alan Danijel Aleksic'in vuruşunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Stat: Ülker
Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu (Bright Osayi-Samuel dk. 90+1 ?), İsmail Yüksek (Willian Arao dk. 68), Miguel Crespo, Lincoln, İrfan Can Kahveci (Joao Pedro dk. 74), Enner Valencia (Emre Mor dk. 74), Michy Batshuayi (Diego Rossi dk. 74)
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Ezgjan Alioski, Arda Güler, Serdar Dursun, Miha Zajc
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Mahmut Tekdemir, Hasan Ali Kaldırım, Lucas Biglia, Deniz Türüç (Patryk Szysz dk. 87 ?), Berkay Özcan (Philippe Keny dk. 87 ?), Bertrand Traore (Danijel Aleksic dk. 80 ?), Serdar Gürler (Mounir Chouiar dk. 60), Stefano Okaka
Yedekler: Muhammed Şengezer, Alexandru Epureanu, Batuhan Çelik, Francis Nzaba, Lucas Lima, Junior Caiçara
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gol: Diego Rossi (dk. 84) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Deniz Türüç, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)