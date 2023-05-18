Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 34.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Arda Güler'in rakibini geçip verdiği ara pasta ceza sahası içi sağ tarafta topla buluşan Michy Batshuayi'nin sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
28. dakikada Diego Rossi'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Enner Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
31. dakikada Edin Visca sol kanattan topla ilerleyip pasını ceza sahası içindeki Marek Hamsik'e aktardı. Hamsik'in sağ çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya gitti.
36. dakikada Marek Hamsik'in ara pasında Umut Bozuk ceza sahası içi sağında topla buluştu. Umut'un arka direğe pasında topu alan Jens Larsen'in sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
38. dakikada Michy Batshuayi'nin pasında ceza yayı sol tarafında topu alan Diego Rossi'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
Stat: Ülker
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Attila Szalai, Luan Peres, Willian Arao, Arda Güler, Miha Zajc, Diego Rossi, Michy Batshuayi, Enner Valencia
Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Serdar Dursun, Joao Pedro, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Edin Visca, Doğucan Haspolat, Siopis, Jens Larsen, Marek Hamsik, Abdülkadir Ömür, Umut Bozok
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Taha Altıkardeş, Gbamin, Trezeguet, Enis Bardhi, Maxi Gomez, Lazar Markovic, Arif Boşluk, Lahtimi, Serkan Asan
Teknik Direktör: Nenad Bjelica
Gol: Michy Batshuayi (dk. 11) (Fenerbahçe)