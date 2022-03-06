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Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 28.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, lider Trabzonspor'u ağırladı. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


62. dakikada Trabzonspor çok hızlı çıktı. Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Cornelius'un ortasında savunmadan seken top Nwakaeme'de kaldı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.


71. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Mert Hakan Yandaş ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın önünden yükselen Zajc'ın kafa vuruşunda skora eşitlik geldi. 1-1


84. dakikada Abdülkadir'in pasında Serdar'dan seken topu Djaniny indirdi. Nwakaeme'nin yakın mesafeden vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.


90+1. dakikada atılan uzun pasta sağ kanatta topla buluşan Koita, savunmanın arkasına hareketlenen Visca'yı gördü. Bu futbolcu ceza sahası içi sağ çaprazına girerek yerden vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



Stat: Ülker


Hakemler: Zorbay Küçük, Bahattin Duran, Deniz Caner Özaral


Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Attila Szalai, Crespo, Zajc (Ozan Tufan dk. 90+2 ?), Mert Hakan (Mesut dk. 85 ?), Rossi (Pelkas dk. 65), İrfan Can ?, Serdar Dursun (Berisha dk. 65)


Yedekler: Berke, Sosa, Arda, Nazım, Tisserand, Çağtay


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Denswil, Puchacz, Abdülkadir, Siopis (Koussai dk. 87 ?), Visca, Nwakaeme (Berat dk. 87 ?), Bakasetas (Koita dk. 87 ?), Cornelius (Djaniny dk. 65)


Yedekler: Erce, Hüseyin, Trondsen, Yusuf, Yunus, Serkan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Goller: Nwakaeme (dk. 22) (Trabzonspor), Zajc (dk. 71) (Fenerbahçe)


Kırmızı kart: İrfan Can Kahveci (dk. 17) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Visca (Trabzonspor), Crespo, Berisha (Fenerbahçe)

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